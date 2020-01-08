Суд дозволив НАБУ доступ до телефонних дзвінків екс-гендиректора "Укроборонпрому" і його дружини

Вищий антикорупційний суд дозволив Національному антикорупційному бюро (НАБУ) доступ до даних телефонних дзвінків і смс-повідомлень колишнього генерального директора концерну "Укроборонпром" Павла Букіна і його цивільної дружини за справою про декларування недостовірної інформації.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.



Слідство має відомості про те, що на дружину Букіна оформлена нерухомість і транспортні засоби, а саме: 2 квартири, автомобіль Range Rover, автомобіль Range Rover Sport, автомобіль BMW X5.



Також на дочку цивільної дружини Букіна зареєстровано право власності на 4-кімнатну квартиру загальною площею 98,9 кв. м, яку вона отримала за договором дарування.



При цьому дані відомості Букін приховав і не вніс у декларацію. В рамках розслідування 27 грудня 2019 року суд дав доступ НАБУ до даних телефонних дзвінків і смс-повідомлень за період з 01.12.2016 з 01.01.2019 року.



Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу на екс-гендиректора "Укроборонпрому" Букіна.



Раніше повідомлялося, що Букін вирішив вивести з-під контролю концерну оборонне підприємство