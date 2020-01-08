У 2019 в "зелену" енергетику в Україні було інвестовано 3,7 млрд євро

Інвестиції в будівництво об'єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) В 2019 році склали близько 3,7 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передають Українські Новини.

Згідно йому, реалізовані проекти дозволили збільшити загальну потужність ВДЕ в 3 рази до 6,8 ГВт.

Діючі об'єкти відновлюваної енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт-год електроенергії (близько 5,5% від загального виробництва) і забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств.

При цьому наголошується, що у зв'язку зі стрімким розвитком відновлюваної енергетики ведеться робота по вирішенню питання балансування та впровадження систем акумулювання енергії з урахуванням світової практики.

Як повідомляли Українські Новини, Україна піднялася на 55 позицій в рейтингу привабливості інвестування в "зелену" енергетику.

Також зростання виробництва "зеленої" електроенергії може сприяти модернізації електромереж.