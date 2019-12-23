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23 декабря 2019, понедельник, 15:21 654
Экономика 2019-12-23T15:45:02+02:00
Українські Новини
Рост производства "зеленой" электроэнергии может способствовать модернизации электросетей, – СМИ

Рост производства "зеленой" электроэнергии может способствовать модернизации электросетей, – СМИ

Татьяна Зотова
Электроэнергия, Зеленая энергетика, Модернизация, Электросеть
"Зеленая" энергетика. Фото: Украинское Фото

Ежегодный двухкратный рост рынка электромобилей начиная с 2015 года, выросшие на 50% в 2019 году объемы жилого строительства и развитие "зеленой" энергетики  усиливают давление на инфраструктуру электрических сетей и требуют их  обновления и модернизации.

Об этом написали журналисты интернет-издания "Новое время" в статье "Ключ к свету".

"Украина в тренде. За последние 3 года объем производства возобновляемых источники энергии в Украине вырос вчетверо. И каждый месяц продолжает расти. Энергетическая стратегия страны готовит нас к тому, что к 2035 году доля "зеленки" достигнет 25% в энергобалансе страны. Как следствие, растет и запрос потребителей на "зеленую" энергетику. К 2030 году доля так называемых просьюмеров (потребителей и производителей электроэнергии в одном лице) в Европейском Союзе составит 50% и они будут производить 20% всей электроэнергии на рынке", - отметили авторы.

По их данным, 15 тыс. украинских потребителей уже превратились в производителей энергии - установили на своих домах солнечные панели, инвестировав в них 300 млн евро. Но "зеленка" необычайно требовательна к качеству сетей, по которым она раздает напряжение.

Еще одной предпосылкой для модернизации сетей является рост рынка электромобилей. "Рынок электрокаров удваивается уже практически ежегодно. В 2015 году правительство отменило ввозную пошлину на импорт e-car, составлявшую 8% от прайса машины. Через 3 года вступило в силу еще одно послабление: убрали НДС и акциз на ввоз электрокаров. В итоге импорт подобной техники не облагается налогами. Что, очевидно, является предвестником взрывного роста рынка", - отметили эксперты.

Авторы отмечают, что жилое строительство снова на подъеме, его объемы выросли по сравнению с 2018 годом более чем на 50% в сравнении с прошлым годом. "Весь этот новострой электрифицирован и ежедневно усиливает свое давление на энергосети", - говорится в материале.

"Средний возраст энергообъектов составляет приблизительно 40 лет. Это фактически инфраструктурная старость", - подчеркнул глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По его данным, в Украине общий износ сетей около 50-60%, а у облэнерго общий технический износ превышает 75%.

Для существенной модернизации сетей необходимы качественное изменение подхода к инвестпрограммам и автоматизации, отмечается в статье "Нового времени". По  данным издания, инвестиционные программы по обновлению сетей, которые утверждает компаниям Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сегодня - самые низкобюджетные в Европе. Например, в Латвии на модернизацию 1 км сети в тариф закладывают  1 тыс. долларов, а в Украине - 250 долларов. Журналисты подчеркнули, что с такими мизерными вложениями Украине вряд ли удастся справиться с постоянно растущим энергопотреблением, а значит, страна останется лидером рейтинга частоты и длительности аварийных отключений электроэнергии.

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