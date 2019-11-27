Украина поднялась на 55 позиций в рейтинге привлекательности инвестирования в "зеленую" энергетику

Украина поднялась на 55 позиций и заняла 8 место в рейтинге привлекательности инвестирования в проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019 году.

Об этом говорится в отчете Bloomberg, передают Українські Новини.

Отмечается, что причиной роста стали реформы энергетического сектора, привлекательные льготные тарифы и налогообложение.

Также сообщается, что рост произошел в основном из-за огромного скачка потоков в Украину, который в 2018 году составил 801 млн долларов по сравнению с 46 млн долларов в 2017 году.

"Думаю, это максимум, на который сегодня способна Украина - показатели в 2020 году будут значительно скромнее, и это связано с рядом ограничительных мер со стороны правительства по отношению к этой отрасли. Переход на аукционы, введение ответственности за "небалансы" и возможное обострение проблемы с дефицитом "Гарантированного покупателя" существенно откорректируют содействие Украины как перспективного рынка в категории emerging markets", - отметил управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

Как сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины со "стабильного" на "позитивный".

Тем временем, Украина поднялась со 111 на 96 место в рейтинге процветания, в котором из 167 стран стран мира за 2019 год.