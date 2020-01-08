Авіакомпанії масово скасовують польоти в Іран та Ірак

Федеральна авіаційна адміністрація США закрила для американських пасажирських літаків авіапростір над територіями Ірану, Іраку, Перської та Оманської заток. Про це повідомляє "BBC Україна".



Таке рішення американське відомство прийняло через "підвищену військову активність і зростання політичної напруженості на Близькому Сході".

Відповідне рішення було опубліковано в Twitter відомства приблизно в 4:00 ранку за київським часом після нічного обстрілу військових баз США в Іраку.



Також кілька відомих авіакомпаній вранці оголосили про припинення авіапольотів в Іран. Серед них авіакомпанії Qantas, China Airlines, Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines, Air Canada, Virgin Airlines і Malaysia Airlines.



Український уряд заборонив авіапольоти над Іраном сьогодні вранці після катастрофи в Тегерані літака української авіакомпанії МАУ, в результаті якої загинули 176 осіб, у тому числі 11 українців. Причини авіакатастрофи поки невідомі.



Як повідомляли Українські Новини, Іран завдав ракетних ударів з військових баз США.



Раніше США за наказом Трампа авіаударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.