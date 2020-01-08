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08 січня 2020, середа, 13:20 15
Фінанси 2020-01-08T15:30:02+02:00
Українські Новини
У 2019 держбюджет недоотримав 35 млрд гривень доходів

У 2019 держбюджет недоотримав 35 млрд гривень доходів

Сергій Жолобецький
Держбюджет-2019, дефіцит, Доходи, видатки

У грудні державний бюджет перевиконаний по доходах на 28,8%, або на 22 млрд гривень, а в 2019 році в цілому недовиконаний за доходами на 3,4% або на 35,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за грудень період склали 98,524 млрд гривень при плані в 76,509 млрд гривень.

Отже, держбюджет грудня по доходах виконаний з профіцитом в 22,014 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в грудні склали 87,617 млрд гривень при плані 65,148 млрд гривень, спецфонду – 10,907 млрд гривень при плані в 11,360 млрд гривень.

Надходження Єдиного соціального внеску (ЄСВ) в грудні склало 27,997 млрд гривень, тоді як у грудні минулого року цей показник склав 24,044 млрд гривень.

В 2019 році держбюджет за доходами виконано на 96,6%.

Доходи держбюджету за 2019 рік склали 998,231 млрд гривень при плані 1 033,495 млрд гривень.

За 2019 рік ЄСВ надійшло 273,480 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 228,025 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді державний бюджет недовиконаний за доходами на 8,6%, або на 8,3 млрд гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в грудні скоротився на 68% з 55,006 млрд гривень (на 1 грудня) до 17,547 млрд гривень (на 1 січня).

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