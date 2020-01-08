Туреччина обіцяє підняти питання деокупації Криму та звільнення полонених в ході візиту Путіна

Турецька сторона обіцяє підняти питання деокупації Криму і звільнення незаконно утримуваних українців в ході візиту Президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в мікроблозі Twitter, повідомляючи про свою телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передають Українські Новини.



"Мій колега також підкреслив: Туреччина підніме питання деокупації Криму і звільнення всіх громадян України, незаконно затриманих у Росії і на окупованих територіях під час сьогоднішнього візиту Путіна", - написав він.



Пристайко також подякував Чавушоглу за співчуття щодо загиблих у результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) в Тегерані (Іран).



Згідно з повідомленням на сайті Президента Росії, 8 січня він перебуває з візитом у Туреччині, де візьме участь у церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" і зустрінеться з Президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, планується обговорення перспектив розвитку російсько-турецького співробітництва та актуальних міжнародних проблем, включаючи ситуацію в Сирії та Лівії.



Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян: 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб.