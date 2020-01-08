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08 січня 2020, середа, 11:54 10
Події 2020-01-08T13:00:02+02:00
Українські Новини
Україна та Іран обговорюють відправку літаків для повернення тіл загиблих українців

Україна та Іран обговорюють відправку літаків для повернення тіл загиблих українців

Валерия Драгомирова
Україна, Іран, Тіла загиблих, авіакатастрофа, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

Україна та Іран обговорюють можливість відправки 2 літаків для повернення тіл загиблих українців в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (Київ) в Тегерані (Іран).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передають Українські Новини.

"Зараз йдуть переговори з іранською стороною про підтвердження безпечного вильоту 2 українських літаків, які повинні транспортувати загиблих українців", - йдеться у ньому.

Літаки надають Міністерство оборони України та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що вони готові до вильоту і вирушать в Тегеран відразу після узгодження з Іраном цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака, включаючи 11 українців.

РНБО створив оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.

Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції на місці аварії літака.

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