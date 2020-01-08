Україна та Іран обговорюють відправку літаків для повернення тіл загиблих українців

Україна та Іран обговорюють можливість відправки 2 літаків для повернення тіл загиблих українців в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (Київ) в Тегерані (Іран).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передають Українські Новини.



"Зараз йдуть переговори з іранською стороною про підтвердження безпечного вильоту 2 українських літаків, які повинні транспортувати загиблих українців", - йдеться у ньому.



Літаки надають Міністерство оборони України та Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Відзначається, що вони готові до вильоту і вирушать в Тегеран відразу після узгодження з Іраном цього питання.



Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака, включаючи 11 українців.



РНБО створив оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.



Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції на місці аварії літака.