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08 січня 2020, середа, 11:27 20
Події 2020-01-08T12:45:01+02:00
Українські Новини
МАУ заявляє про мінімальну ймовірності помилки екіпажу

МАУ заявляє про мінімальну ймовірності помилки екіпажу

Валерия Драгомирова
Тегеран, авіакатастрофа, Крах літака, Іран, МАУ
Літак МАУ.
Літак МАУ.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (Київ) заявляє, що ймовірність помилки екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Тегерані (Іран) 8 січня, є мінімальною.

Про це повідомив віце-президент авіакомпанії з льотної роботи Ігор Сосновський в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Маючи дані на сьогоднішній день, що літак набрав 2 400 метрів висоти, помилка екіпажу - мінімальна, ми її просто не передбачаємо", - сказав він.

При цьому Сосновський зазначив, що екіпаж мав достатньо досвіду для виконання таких рейсів, зокрема командир екіпажу мав 11,6 тис. годин нальоту.

Віце-президент МАУ з наземного обслуговування Володимир Семенченко заявив, що серед пасажирів рейсу були зареєстровані 2 українців, а також громадяни Канади, Ірану, Швеції та Афганістану.

Також він сказав, що остаточні списки пасажирів буду оприлюднені протягом півгодини.

У свою чергу президент авіакомпанії Євген Дихне підкреслив, що цей літак був одним з кращих в авіапарку МАУ. При цьому він заявив, що не має права коментувати неофіційні версії авіакатастрофи, в тому числі, ймовірність аварії через попадання іранської ракети.

Наголошується, що літак виконував звичайний регулярний рейс, і ніякої застережливої інформації до пізнього вечора 7 січня не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ тимчасово припинила виконання рейсів з України в Тегеран (Іран) у зв'язку з авіакатастрофою, що сталася.

8 січня літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи в Тегерані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака (176 осіб).

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