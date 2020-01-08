МАУ заявляє про мінімальну ймовірності помилки екіпажу

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (Київ) заявляє, що ймовірність помилки екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Тегерані (Іран) 8 січня, є мінімальною.

Про це повідомив віце-президент авіакомпанії з льотної роботи Ігор Сосновський в ході брифінгу, передають Українські Новини.



"Маючи дані на сьогоднішній день, що літак набрав 2 400 метрів висоти, помилка екіпажу - мінімальна, ми її просто не передбачаємо", - сказав він.



При цьому Сосновський зазначив, що екіпаж мав достатньо досвіду для виконання таких рейсів, зокрема командир екіпажу мав 11,6 тис. годин нальоту.



Віце-президент МАУ з наземного обслуговування Володимир Семенченко заявив, що серед пасажирів рейсу були зареєстровані 2 українців, а також громадяни Канади, Ірану, Швеції та Афганістану.



Також він сказав, що остаточні списки пасажирів буду оприлюднені протягом півгодини.



У свою чергу президент авіакомпанії Євген Дихне підкреслив, що цей літак був одним з кращих в авіапарку МАУ. При цьому він заявив, що не має права коментувати неофіційні версії авіакатастрофи, в тому числі, ймовірність аварії через попадання іранської ракети.



Наголошується, що літак виконував звичайний регулярний рейс, і ніякої застережливої інформації до пізнього вечора 7 січня не надходило.



Як повідомляли Українські Новини, МАУ тимчасово припинила виконання рейсів з України в Тегеран (Іран) у зв'язку з авіакатастрофою, що сталася.



8 січня літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи в Тегерані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака (176 осіб).