підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 січня 2020, середа, 11:14 15
Фінанси 2020-01-08T13:00:02+02:00
Українські Новини
Населення в 2019 більше здавало валюти, ніж купувало

Населення в 2019 більше здавало валюти, ніж купувало

Сергій Жолобецький
НБУ, населення, Валюта, курс гривні, долари

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Позитивною була й ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль населення продає валюти більше, ніж купує. У 2019 році ця позитивна різниця становила 177 млн доларів. Обсяг готівкового ринку в цілому зріс більш ніж на 40%", - йдеться в ньому.

Також у НБУ вважають, що населення поступово звикає до режиму плаваючого курсу гривні.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Долар обвалився після святкових вихідних.

В 2020 гривня може обвалитися: фінансисти зробили прогноз курсу валют на рік.

Більше новин про: НБУ населення Валюта курс гривні долари

Новини
Туреччина обіцяє підняти питання деокупації Криму та звільнення полонених в ході візиту Путіна 12:52
Акції українських компаній після тижневого падіння на Варшавській фондовій біржі перейшли до зростання 12:20
Іранські рятувальники знайшли два чорні скриньки на місці падіння літака МАУ 12:13
Україна та Іран обговорюють відправку літаків для повернення тіл загиблих українців 11:54
ДБР засекретило результати обшуків у спортклубі Порошенка 11:52
більше новин
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
Олена Зеленська в музеї Оману. Фото: Facebook
Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях 15:55
США виводять війська з Іраку, незважаючи на рішення іракського парламенту 23:45
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор
Пожежа в Києві біля Roshen: бомжі підпалили зал ігрових автоматів "Космолот" 19:55 Доповнено
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції 05:00
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok