Населення в 2019 більше здавало валюти, ніж купувало

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Позитивною була й ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль населення продає валюти більше, ніж купує. У 2019 році ця позитивна різниця становила 177 млн доларів. Обсяг готівкового ринку в цілому зріс більш ніж на 40%", - йдеться в ньому.

Також у НБУ вважають, що населення поступово звикає до режиму плаваючого курсу гривні.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

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