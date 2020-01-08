підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані
08 січня 2020, середа, 09:41 38
Політика 2020-01-08T12:30:04+02:00
Українські Новини
РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані

РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані

Валерия Драгомирова
Крах літака, авіакатастрофа, Загиблі, МАУ, Іран
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) у зв'язку з авіакатастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" (Київ) в Тегерані (Іран).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створений оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані", - сказано в ньому.

Зазначається, що на даний момент підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, та 9 членів екіпажу.

До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює секретар РНБО Олексій Данилов.

Зазначено, що надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав краху в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака.

Також з'явилися перші фото з місця аварії літака МАУ.

Більше новин про: Крах літака авіакатастрофа Загиблі МАУ Іран

Новини
Туреччина обіцяє підняти питання деокупації Криму та звільнення полонених в ході візиту Путіна 12:52
Акції українських компаній після тижневого падіння на Варшавській фондовій біржі перейшли до зростання 12:20
Іранські рятувальники знайшли два чорні скриньки на місці падіння літака МАУ 12:13
Україна та Іран обговорюють відправку літаків для повернення тіл загиблих українців 11:54
ДБР засекретило результати обшуків у спортклубі Порошенка 11:52
більше новин
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
Олена Зеленська в музеї Оману. Фото: Facebook
Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях 15:55
США виводять війська з Іраку, незважаючи на рішення іракського парламенту 23:45
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор
Пожежа в Києві біля Roshen: бомжі підпалили зал ігрових автоматів "Космолот" 19:55 Доповнено
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції 05:00
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok