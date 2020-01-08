РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) у зв'язку з авіакатастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" (Київ) в Тегерані (Іран).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.



"За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створений оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані", - сказано в ньому.



Зазначається, що на даний момент підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, та 9 членів екіпажу.



До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює секретар РНБО Олексій Данилов.



Зазначено, що надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.



Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав краху в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака.



Також з'явилися перші фото з місця аварії літака МАУ.