підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 січня 2020, середа, 09:20 5
Фінанси 2020-01-08T09:25:12+02:00
Українські Новини
Сітібанк більше всіх первинних дилерів купував ОВДП в 2019

Сітібанк більше всіх первинних дилерів купував ОВДП в 2019

Сергій Жолобецький
Сітібанк, ОВДП, первинні дилери, Мінфін

Сітібанк очолив рейтинг первинних дилерів ОВДП Міністерства фінансів щодо обсягів придбання облігацій у 2019 році.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

На другому місці - Ощадбанк, на третьому - Укргазбанк.

Потім йдуть: ОТП Банк, Райффазен Банк Аваль, ПУМБ, Приватбанк, Альфа-банк (Україна), Укрексімбанк, Кредобанк, "Південний", і УкрСиббанк.

Банки зі статусом первинних дилерів зможуть викуповувати ОВДП безпосередньо у Мінфіну і розміщувати їх серед інших учасників ринку.

Первинні дилери, крім участі в розміщенні ОВДП, забезпечують викуп не менше 3% від загального обсягу розміщення держоблігацій протягом кожного півріччя, а також будуть забезпечувати постійні двосторонні котирування ОВДП.

Як повідомляли Українські Новини, постановою №363 від 14 квітня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив ввести інститут первинних дилерів на ринку державних цінних паперів.

Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років.

Банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.

Більше новин про: Сітібанк ОВДП первинні дилери Мінфін

Новини
Сітібанк більше всіх первинних дилерів купував ОВДП в 2019 09:20
Долар обвалився після святкових вихідних 09:17
Зеленський висловив співчуття рідним загиблих при катастрофі Boeing в Ірані 08:47
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
З'явилися перші фото і відео аварії літака МАУ в Ірані 08:26
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
більше новин
Олена Зеленська в музеї Оману. Фото: Facebook
Перша леді України пішла в Національний музей Оману в шльопанцях 15:55
У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році 18:56
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
Міжнародні профспілки засудили українську владу і новий Трудовий кодекс 16:43
Карпати засипало майже метровим шаром снігу 17:03
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції 05:00
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
Сьогодні виповнюється рік з дня отримання Україною томосу 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok