Сітібанк більше всіх первинних дилерів купував ОВДП в 2019

Сітібанк очолив рейтинг первинних дилерів ОВДП Міністерства фінансів щодо обсягів придбання облігацій у 2019 році. Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини. На другому місці - Ощадбанк, на третьому - Укргазбанк. Потім йдуть: ОТП Банк, Райффазен Банк Аваль, ПУМБ, Приватбанк, Альфа-банк (Україна), Укрексімбанк, Кредобанк, "Південний", і УкрСиббанк. Банки зі статусом первинних дилерів зможуть викуповувати ОВДП безпосередньо у Мінфіну і розміщувати їх серед інших учасників ринку. Первинні дилери, крім участі в розміщенні ОВДП, забезпечують викуп не менше 3% від загального обсягу розміщення держоблігацій протягом кожного півріччя, а також будуть забезпечувати постійні двосторонні котирування ОВДП. Як повідомляли Українські Новини, постановою №363 від 14 квітня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив ввести інститут первинних дилерів на ринку державних цінних паперів. Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років. Банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.