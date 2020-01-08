Сітібанк більше всіх первинних дилерів купував ОВДП в 2019

Сітібанк очолив рейтинг первинних дилерів ОВДП Міністерства фінансів щодо обсягів придбання облігацій у 2019 році.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

На другому місці - Ощадбанк, на третьому - Укргазбанк.

Потім йдуть: ОТП Банк, Райффазен Банк Аваль, ПУМБ, Приватбанк, Альфа-банк (Україна), Укрексімбанк, Кредобанк, "Південний", і УкрСиббанк.

Банки зі статусом первинних дилерів зможуть викуповувати ОВДП безпосередньо у Мінфіну і розміщувати їх серед інших учасників ринку.

Первинні дилери, крім участі в розміщенні ОВДП, забезпечують викуп не менше 3% від загального обсягу розміщення держоблігацій протягом кожного півріччя, а також будуть забезпечувати постійні двосторонні котирування ОВДП.

Як повідомляли Українські Новини, постановою №363 від 14 квітня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив ввести інститут первинних дилерів на ринку державних цінних паперів.

Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років.

Банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.