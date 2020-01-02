Минфин в 1-м квартале впервые предложит 7-летние бумаги

Министерство финансов в январе-марте текущего года намерено размещать только гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и впервые предложит бумаги со сроком обращения 7 лет. Об этом свидетельствуют обновленные данные в графике размещения ОВГЗ в 1-м квартале, передают Українські Новини. В течение первого квартала текущего года планируется размещать бумаги со сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев, 1-4 года обращения и 7 лет. 7-летние бумаги будут размещаться 28 января, 25 февраля и 31 марта. В валюте размещение ОВГЗ не запланировано. Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-ноябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 213,1 млрд гривен, 4,1 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро. Минфин открыл украинцам доступ к интерактивной бюджетной системе страны.