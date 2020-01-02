подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
02 января 2020, четверг, 10:16 306
Финансы 2020-01-02T10:19:14+02:00
Українські Новини
Минфин в 1-м квартале впервые предложит 7-летние бумаги

Минфин в 1-м квартале впервые предложит 7-летние бумаги

Сергей Жолобецкий
Минфин, ОВГЗ, Гособлигации

Министерство финансов в январе-марте текущего года намерено размещать только гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и впервые предложит бумаги со сроком обращения 7 лет.

Об этом свидетельствуют обновленные данные в графике размещения ОВГЗ в 1-м квартале, передают Українські Новини.

В течение первого квартала текущего года планируется размещать бумаги со сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев, 1-4 года обращения и 7 лет.

7-летние бумаги будут размещаться 28 января, 25 февраля и 31 марта.

В валюте размещение ОВГЗ не запланировано.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-ноябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 213,1 млрд гривен, 4,1 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро.

Минфин открыл украинцам доступ к интерактивной бюджетной системе страны.

Больше новостей о: Минфин ОВГЗ Гособлигации

Новости
Остаток средств в госказне в декабре резко сократился 10:28
Телеведущий Дроздов назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи, убожеством и организмом" 10:27
В ноябре Новак заработала более 50 тысяч гривен 10:25
Минфин в 1-м квартале впервые предложит 7-летние бумаги 10:16
Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР 10:08
больше новостей
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
В 2021 украинцам за "безвиз" с ЕС придется платить и подавать заявки перед поездкой 06:00
больше новостей
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу 06:07
Зарплаты в Украине вырастут: министр рассказал, как изменятся заработки украинцев в 2020 16:55
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok