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  • Зеленський висловив співчуття рідним загиблих при катастрофі Boeing в Ірані
08 січня 2020, середа, 08:47 7
Події 2020-01-08T08:48:18+02:00
Українські Новини
Зеленський висловив співчуття рідним загиблих при катастрофі Boeing в Ірані

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих при катастрофі Boeing в Ірані

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Іран, авіакатастрофа, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою Боїнга 737 від української авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" в Ірані, де, за попередніми даними, загинули всі члени екіпажу і пасажири.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав недалеко від аеропорту", - написав він.

За словами Зеленського посольство України уточнює всі обставини і списки загиблих.

"За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів та членів екіпажу", - резюмував Президент.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися перші фото і відео краху літака МАУ в Ірані.

Також Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію, того, що відбувається.

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