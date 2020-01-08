Зеленський висловив співчуття рідним загиблих при катастрофі Boeing в Ірані

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою Боїнга 737 від української авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" в Ірані, де, за попередніми даними, загинули всі члени екіпажу і пасажири.

Про це Зеленський написав у Facebook.



"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав недалеко від аеропорту", - написав він.



За словами Зеленського посольство України уточнює всі обставини і списки загиблих.

"За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів та членів екіпажу", - резюмував Президент.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися перші фото і відео краху літака МАУ в Ірані.



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