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07 січня 2020, вівторок, 17:43 8
Події 2020-01-07T17:54:08+02:00
Українські Новини
Пожежа під Одесою: троє робітників загинули в будівельному вагончику

Пожежа під Одесою: троє робітників загинули в будівельному вагончику

Надежда Комендантова
пожежа, Загиблі в пожежі

В смт. Чорноморське (Одеська область) в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинули три людини.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що о 06 год. 37 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

"Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно на площі 10 м. кв", - додали в прес-службі.

Як повідомила прес-служба поліції, троє загиблих в результаті пожежі під Одесою в будівельному вагончику виявилися робітниками, які працювали на будівництві.

Для з'ясування остаточної причини смерті їх тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Пожежа сталася у будівельному вагончику на території недобудованого гуртожитку для військових в селищі Чорноморське.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, вдень, 2 січня, близько полудня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку у Тернополі, внаслідок якої загинув чоловік.

В Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі.

Раніше на Оболоні загорілася квартира в 16-поверхівці, загинуло дві людини.

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