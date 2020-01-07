Італійський лоукостер скасував частину рейсів з України

Після призупинення ліцензії на перевезення пасажирів італійський авіаперевізник Ernest Airlines за останні два дні скасував одразу кілька рейсів із українських аеропортів "Жуляни" ("Київ" імені Ігоря Сікорського), Львів та Одеса.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з онлайн-табло аеропортів, 5 січня лоукостер не виконав рейс EG 544 з Одеси в Рим, а 6 січня скасував рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.

За даними flightradar24.com, з чотирьох літаків, які входять до флоту Ernest Airlines, відразу два відправились в аеропорти, ніяк не пов'язані з маршрутною мережею лоукостера.

"29 грудня 2019 року Авіаційна влада Італії ENAC оголосила про припинення дії ліцензії Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року і заборонила продаж квитків. Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

У ENAC звернули увагу, що санкції щодо Ernest Airlines не пов'язані з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів вводиться з затримкою", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Ernest Airlines заявили, що йде робота для врегулювання ситуації та відкликання рішення про призупинення ліцензії.

Лоукостер Ernest Airlines відкрив рейси в Україну в 2017 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше лоукостер Ernest Airlines припинивпольоти в Україну за трь ома маршрутами.

З 18 квітня Ernest Airlines (Італія) вирішила відкрити рейси з Одеси до Риму (аеропорт "Фьюмічіно", Італія).