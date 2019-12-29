Летающей в Украину итальянской авиакомпании приостановили лицензию

Управление гражданской авиации Италии (ENAC) приостановило лицензию на перевозку пассажиров авиакомпанией Ernest Airlines (Италия), которая осуществляет ряд рейсов в Украину, c 13 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении ENAC, передают Українськi Новини.

"Управление гражданской авиации сообщает, что оно приказало приостановить действие лицензии на перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом перевозчику Ernest SpA", - сказано в нем.

Отмечается, что перевозчик больше не сможет оформлять билеты на перевозки, однако лицензия остается в силе до 13 января с учетом текущих праздников, а также украинского Нового года и 7 января.

ENAC подчеркнуло, что нет неотложных критических проблем, которые ставят под угрозу безопасность перелетов, осуществляемых авиакомпанией до 13 января.

При этом не указывается причина приостановления лицензии.

Мера была принята ENAC на основании положений Регламента ЕС №1008 от 2008 года.

Согласно сообщению, если перевозчик предоставит элементы гарантии и соответствующий орган положительно оценит эти элементы, мера приостановления может быть отменена.

Как сообщали Українськi Новини, ранее лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты в Украину по трем маршрутам.

С 18 апреля Ernest Airlines (Италия) решила открыть рейсы из Одессы в Рим (аэропорт "Фьюмичино", Италия).