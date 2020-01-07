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07 січня 2020, вівторок, 13:47 13
Суспільство 2020-01-07T14:30:01+02:00
Українські Новини
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати"

Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати"

Валерия Драгомирова
Львів, Михайло Фрідман
Михайло Фрідман. Скріншот: YouTube/ Бізнес-секрети
Михайло Фрідман. Скріншот: YouTube/ Бізнес-секрети

Російський олігарх Михайло Фрідман може стати власником футбольного клубу "Карпати" (Львів).

Про це повідомляється на сайт фанатів і вболівальників львівського клубу.

Згідно з інформацією джерела, Фрідман розглядає варіант з покупкою "Карпат". Відзначається, що російський мільярдер має намір викупити частки в клубі у Петра Димінського та Ігоря Коломойського.

Фрідман народився у Львові. Він був спонсором і ініціатором заснування музичного фестивалю "Альфа Джаз Фест". Його "Альфа-Банк" до цих пір продовжує працювати у Львові.


Як повідомляли Українські Новини, США включили акціонерів Альфа-банку і Укрсоцбанку у "Кремлівський доповідь" про оточення Путіна.

Раніше у Львові під час матчу ФК "Карпати" включили пісню "Moscow Never Sleeps", виконавцями якої є російські музиканти Timati і DJ Smash.

А Львівська міськрада вимагала від ФК "Карпати" розслідувати трансляцію російської пісні на футбольному матчі у Львові. Відповідний лист було направлено управлінню культури Львівської міської ради.

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