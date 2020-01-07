Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати"

Російський олігарх Михайло Фрідман може стати власником футбольного клубу "Карпати" (Львів).

Про це повідомляється на сайт фанатів і вболівальників львівського клубу.

Згідно з інформацією джерела, Фрідман розглядає варіант з покупкою "Карпат". Відзначається, що російський мільярдер має намір викупити частки в клубі у Петра Димінського та Ігоря Коломойського.

Фрідман народився у Львові. Він був спонсором і ініціатором заснування музичного фестивалю "Альфа Джаз Фест". Його "Альфа-Банк" до цих пір продовжує працювати у Львові.



Як повідомляли Українські Новини, США включили акціонерів Альфа-банку і Укрсоцбанку у "Кремлівський доповідь" про оточення Путіна.



Раніше у Львові під час матчу ФК "Карпати" включили пісню "Moscow Never Sleeps", виконавцями якої є російські музиканти Timati і DJ Smash.



А Львівська міськрада вимагала від ФК "Карпати" розслідувати трансляцію російської пісні на футбольному матчі у Львові. Відповідний лист було направлено управлінню культури Львівської міської ради.