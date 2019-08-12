Во Львове во время матча ФК "Карпаты" включили песню "Moscow Never Sleeps"

Неприятный инцидент произошел перед началом домашнего матча львовских "Карпат" на стадионе "Украина".

На стадионе включили песню российского исполнителя Тимати и Dj Smash Moscow Never Sleeps, в которых есть слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя", пишет Zaxid.net.

Этот инцидент заметил редактор издания Tribuna Олег Щербаков, и записал звучание этой песни на стадионе. По его сообщения сразу отреагировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", - пообещал Ростислав Ящишин.

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Как сообщали Українські Новини, в Одессе на вокзале болельщики "Карпат" устроили драку с полицейскими.

Ранее футбольный клуб Премьер-лиги Украины "Карпаты" подписал контракты с двумя атакующими игроками из Колумбии. Оба футболиста уже прибыли в тренировочный лагерь "Карпат" в Турции и провели несколько тренировок.

Также ФК "Карпаты" продавал 50% акций клуба за 1 гривну. Единственным условием было то, что потенциальный покупатель должен был предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне.