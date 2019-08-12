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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 августа 2019, понедельник, 11:24 28
Жизнь 2019-08-12T11:33:38+03:00
Українські Новини
Во Львове во время матча ФК "Карпаты" включили песню "Moscow Never Sleeps"

Во Львове во время матча ФК "Карпаты" включили песню "Moscow Never Sleeps"

Неприятный инцидент произошел перед началом домашнего матча львовских "Карпат" на стадионе "Украина".

На стадионе включили песню российского исполнителя Тимати и Dj Smash Moscow Never Sleeps, в которых есть слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя", пишет Zaxid.net.

Этот инцидент заметил редактор издания Tribuna Олег Щербаков, и записал звучание этой песни на стадионе. По его сообщения сразу отреагировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", - пообещал Ростислав Ящишин.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе на вокзале болельщики "Карпат" устроили драку с полицейскими.

Ранее футбольный клуб Премьер-лиги Украины "Карпаты" подписал контракты с двумя атакующими игроками из Колумбии. Оба футболиста уже прибыли в тренировочный лагерь "Карпат" в Турции и провели несколько тренировок.

Также ФК "Карпаты" продавал 50% акций клуба за 1 гривну. Единственным условием было то, что потенциальный покупатель должен был предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне.

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