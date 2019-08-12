Во Львове во время матча ФК "Карпаты" включили песню "Moscow Never Sleeps"

Неприятный инцидент произошел перед началом домашнего матча львовских "Карпат" на стадионе "Украина".\r\nНа стадионе включили песню российского исполнителя Тимати и Dj Smash Moscow Never Sleeps, в которых есть слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя", пишет Zaxid.net.\r\nЭтот инцидент заметил редактор издания Tribuna Олег Щербаков, и записал звучание этой песни на стадионе. По его сообщения сразу отреагировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.\r\n"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", - пообещал Ростислав Ящишин.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=FsauWpatcNA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе на вокзале болельщики "Карпат" устроили драку с полицейскими.\r\nРанее футбольный клуб Премьер-лиги Украины "Карпаты" подписал контракты с двумя атакующими игроками из Колумбии. Оба футболиста уже прибыли в тренировочный лагерь "Карпат" в Турции и провели несколько тренировок.\r\nТакже ФК "Карпаты" продавал 50% акций клуба за 1 гривну. Единственным условием было то, что потенциальный покупатель должен был предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне.