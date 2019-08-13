Львовский горсовет требует от ФК "Карпаты" расследовать трансляцию российской песни на футбольном матче во Львове

Львовский горсовет требует от футбольного клуба "Карпаты" (Львов) расследовать трансляцию российской песни на футбольном матче Чемпионата Украины между командами "Карпаты" – "Мариуполь" во Львове. Об этом говорится в сообщении горсовета, передают Українські Новини.\r\n"Мэрия направила обращение исполнительному директору КФ "Карпаты" Ростиславу Ящишину по вопиющему случаю, когда перед футбольным матчем на стадионе "Украина" во Львове звучала музыка российских исполнителей", - говорится в сообщении.\r\nСоответствующее письмо было направлено управлением культуры Львовского городского совета.\r\nПеред началом матча "Карпаты" – "Мариуполь" на стадионе воспроизводилась запись песни Moscow Never Sleeps, исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash.\r\n"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к Вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента ", - говорится в обращении.\r\nФК "Карпаты" пока не отреагировал на обращение горсовета.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне Национальная гвардия начала служебное расследование по факту исполнения песни "Офицеры" российского певца Олега Газманова на выпускном Национальной академии Нацгвардии в Харькове.