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13 августа 2019, вторник, 11:15 192
Спорт 2019-08-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Львовский горсовет требует от ФК "Карпаты" расследовать трансляцию российской песни на футбольном матче во Льв

Львовский горсовет требует от ФК "Карпаты" расследовать трансляцию российской песни на футбольном матче во Львове

Львовский горсовет требует от футбольного клуба "Карпаты" (Львов) расследовать трансляцию российской песни на футбольном матче Чемпионата Украины между командами "Карпаты" – "Мариуполь" во Львове. Об этом говорится в сообщении горсовета, передают Українські Новини.

"Мэрия направила обращение исполнительному директору КФ "Карпаты" Ростиславу Ящишину по вопиющему случаю, когда перед футбольным матчем на стадионе "Украина" во Львове звучала музыка российских исполнителей", - говорится в сообщении.

Соответствующее письмо было направлено управлением культуры Львовского городского совета.

Перед началом матча "Карпаты" – "Мариуполь" на стадионе воспроизводилась запись песни Moscow Never Sleeps, исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash.

"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к Вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента ", - говорится в обращении.

ФК "Карпаты" пока не отреагировал на обращение горсовета.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Национальная гвардия начала служебное расследование по факту исполнения песни "Офицеры" российского певца Олега Газманова на выпускном Национальной академии Нацгвардии в Харькове.

Больше новостей о: Львовский горсовет Timati DJ Smash

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