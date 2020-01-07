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07 січня 2020, вівторок, 11:54 4
Космос 2020-01-07T11:55:12+02:00
Українські Новини
SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink

SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink

Валерия Драгомирова
Falcon 9, Орбіта, SpaceX, Starlink

У вівторок, 7 січня, важка ракета-носій Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту нову партію з 60 мінісупутників, які візьмуть участь у розгортанні глобальної інтернет-мережі Starlink. Про це повідомили в SpaceX, передає "DW".

Запуск ракети відбувся рано вранці з космодрому NASA на мисі Канаверал у США.

Супутники виведені на орбіту висотою 290 кілометрів, однак після перевірки їх працездатності вони з допомогою власних двигунів піднімуться на більш високу орбіту.

Це вже третя партія інтернет-супутників Starlink, яка була успішно виведена на орбіту. Перша була запущена в кінці травня, а друга - в листопаді 2019 року. Загалом, у планах SpaceX вивести на орбіту 12 000 супутників, які повинні забезпечити людей у будь-якому куточку Землі доступом до швидкісного інтернету. Однак, за словами Ілона Маска для забезпечення мінімального покриття потрібно мінімум 360 апаратів. Тобто половина з них вже перебуває на орбіті.

Загальна сума інвестицій, необхідних для реалізації проекту, оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Маск представив електропікап Cybertruck від Tesla.


Раніше космічний корабель SpaceX вибухнув під час випробувань.

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