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07 січня 2020, вівторок, 09:20 5
Силові структури 2020-01-07T09:30:01+02:00
Українські Новини
Бойовики поранили двох військових на Донбасі

Бойовики поранили двох військових на Донбасі

Валерия Драгомирова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, ООС, Донбасс
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 6 січня, 2 військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Стрільба по позиціях сил ООС велася із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь із станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, 5 січня на Донеччині загинули два українських військових, ще один важко поранений.

Раніше штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік.

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