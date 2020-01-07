Бойовики поранили двох військових на Донбасі

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 6 січня, 2 військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.



Стрільба по позиціях сил ООС велася із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь із станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.



З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.



Як повідомляли Українські Новини, 5 січня на Донеччині загинули два українських військових, ще один важко поранений.



Раніше штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік.