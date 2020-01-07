підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
07 січня 2020, вівторок, 08:28 22
Силові структури 2020-01-07T08:29:51+02:00
Українські Новини
Поліція затримала націоналістів, які намагалися зірвати лекцію російського блогера Мітрошиної

Поліція затримала націоналістів, які намагалися зірвати лекцію російського блогера Мітрошиної

Валерия Драгомирова
Чий Крим, Лекція, Олександра Мітрошина
Олександра Мітрошина. Фото: Facebook/Саша Мітрошина
Олександра Мітрошина. Фото: Facebook/Саша Мітрошина

Поліція затримала двох чоловіків, які поставили запитання "чий Крим?" російському блогеру Олександрі Мітрошиній, намагаючись таким чином зірвати її лекцію в Києві.

Про це повідомляє громадянський рух "Відсіч" у Facebook.

За даними руху поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького за питання "чий Крим", адресоване російському блогеру.

Затриманих відвезли у відділення за адресою: вул. Голосіївська, 15.

На відео, яке розповсюдило рух "Відсіч", співробітник поліції повідомив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за дрібне хуліганство.

У той же час, судячи з відео, яке виклали в YouTube, один з "активістів" під час лекції почав перебивати блогера. Після чого його почав соромити представник організаторів. А потім люди, які прийшли на лекцію почали йому скандувати "вийди!".

Далі вже поза лекцією сталася бійка. Самі активісти заявили, що на них напали "прихильники Мітрошиної". Зокрема, вони говорять про якогось Микиту Толмачева з Криму.

Після цього, за словами активістів, вони викликали поліцію.

На другому відео видно як одного з активістів веде поліція. При цьому люди кажуть копам спасибі, а якась дівчина почала соромити соратника "активістів", який знімав відео. Порадила йому йти в АТО, а не займатися нісенітницею в Києві і обізвала його "говнюком".

Також свідки зазначають, що слухачі побилися з націоналістами.






Як повідомляли Україські Новини, компанія Taryan Group (Київ) скасувала виступ російського політика Ірини Хакамади на DreamBIG Forum.

Раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову.

Більше новин про: Чий Крим Лекція Олександра Мітрошина

Новини
Бойовики поранили двох військових на Донбасі 09:20
Зеленський привітав українців з Різдвом 08:46
Олександра Мітрошина. Фото: Facebook/Саша Мітрошина
Поліція затримала націоналістів, які намагалися зірвати лекцію російського блогера Мітрошиної 08:28
Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції 05:00
У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році 18:56
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро 12:54
Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували 16:57
Екс-нардеп Лапін отримав близько 0,5 млн гривень від військового комісаріату 12:38
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений 08:00
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
Посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН 11:20
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok