Поліція затримала націоналістів, які намагалися зірвати лекцію російського блогера Мітрошиної

Поліція затримала двох чоловіків, які поставили запитання "чий Крим?" російському блогеру Олександрі Мітрошиній, намагаючись таким чином зірвати її лекцію в Києві.

Про це повідомляє громадянський рух "Відсіч" у Facebook.

За даними руху поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького за питання "чий Крим", адресоване російському блогеру.

Затриманих відвезли у відділення за адресою: вул. Голосіївська, 15.

На відео, яке розповсюдило рух "Відсіч", співробітник поліції повідомив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за дрібне хуліганство.

У той же час, судячи з відео, яке виклали в YouTube, один з "активістів" під час лекції почав перебивати блогера. Після чого його почав соромити представник організаторів. А потім люди, які прийшли на лекцію почали йому скандувати "вийди!".

Далі вже поза лекцією сталася бійка. Самі активісти заявили, що на них напали "прихильники Мітрошиної". Зокрема, вони говорять про якогось Микиту Толмачева з Криму.

Після цього, за словами активістів, вони викликали поліцію.

На другому відео видно як одного з активістів веде поліція. При цьому люди кажуть копам спасибі, а якась дівчина почала соромити соратника "активістів", який знімав відео. Порадила йому йти в АТО, а не займатися нісенітницею в Києві і обізвала його "говнюком".

Також свідки зазначають, що слухачі побилися з націоналістами.











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