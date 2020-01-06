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06 січня 2020, понеділок, 15:34 11
Судова влада 2020-01-06T19:21:22+02:00
Українські Новини
Підозрюваних у подвійному вбивстві дівчат доставлять з Одеси в Київ

Підозрюваних у подвійному вбивстві дівчат доставлять з Одеси в Київ

Таня Войтюк
Поліція, вбивство, Подол, Прокуратура, Одеса
Загиблі дівчата. Фото: dtp.kiev
Загиблі дівчата. Фото: dtp.kiev

Затриманих за підозрою в вбивстві двох дівчат доставлять з Одеси в Київ.

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що 34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка і 19-річну дівчину, яких сьогодні вранці затримали на одеському вокзалі за підозрою у вбивстві двох дівчат, планують доставити в Київ для повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Дії зловмисників попередньо кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України. На даний момент досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП р. в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Подвійне вбивство сталося 4 січня на вул. Кирилівської в Києві, де були виявлені тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження.Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливу причетність до вбивства поліцейського в Каховці Херсонської області.

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