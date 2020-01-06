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06 января 2020, понедельник, 11:46 786
Судебная власть 2020-01-06T11:49:20+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора расследует убийство мужчины в Каховке

Офис генпрокурора расследует убийство мужчины в Каховке

Анна Рудык
Убийство в Каховке, Убийство, Офис Генпрокурора
Протесты в Каховке. Скриншот видео
Протесты в Каховке. Скриншот видео

Вчера, 5 января, генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следственных и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка, которое произошло 1 января. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Так, Офис генерального прокурора начал расследовать убийство с использованием огнестрельного оружия, произошедшее в Каховке.

Отмечается, что прокуроры уже выехали на место преступления. Там они ознакомятся со всеми версиями содеянного, состоянием производства и будут принимать меры для установления причастных к убийству.

Как сообщали Українські Новини, ГБР проверит, причастен ли полицейский к убийству в Каховке.

Также в Каховке под управлением полиции жгли шины из-за резонансного убийства.

Утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, который скончался от полученных ранений.

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