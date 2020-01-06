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06 января 2020, понедельник, 12:13 947
Происшествия 2020-01-06T13:00:02+02:00
Українські Новини
Подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на Подоле задержали в Одессе

Подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на Подоле задержали в Одессе

Елизавета Кесельман
Одесса, Киев, Убийство, Задержание

Накануне Нового года мужчина и женщина, снявшие квартиру на несколько суток на Подоле, резко прислали хозяевам квартиры уведомление о том, что досрочно съезжают. В дальнейшем пара не отвечала на сообщения. В доме, который был в идеальном состоянии, владельцы жилья обнаружили трупы двух молодых девушек, 16 и 19 лет. Об этом передает ТСН.

Тела жертв в шкафу на балконе обнаружили хозяева квартиры 4 января. По телефону владельцы жилья рассказали журналистам, что 34-летний мужчина с 20-летней девушкой снял квартиру 31 декабря. После Нового года срок аренды он попросил продлить, но накануне прислал сообщение, что срочно съезжает.
По словам хозяев, дом был прибран. Но дверцы шкафа на балконе закручены винтами. Когда владельцы квартиры их открыли - наткнулись на тела девушек. Их разыскивали в столице несколько суток.


Сегодня, 6 января стало известно, что подозреваемых задержали. Об этом ТСН сообщило из собственных источников в полиции.
Задержание произошло около 4:40 утра. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

Из личных источников ТСН также упоминается, что мужчина ранее уже был судим. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Харькове 50-летний водитель троллейбуса избил пассажиров.

Кроме того, в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу.

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