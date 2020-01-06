Карпати засипало майже метровим шаром снігу

Рятувальники не дарма попереджають про високу небезпеку сходу лавин, адже згідно з даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня в Карпатах висота снігового покриву подекуди сягає 61 см.

Про це повідомляє відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на сторінці Facebook .

Зокрема, на Сл Пожижевська висота снігового покриву становить 10-61 див.

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на Сл Пожижевська: температура повітря: - 10,8 градусів, вітер: вітер, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 10-61 см, сніг хуртовинну, стабільний", - зазначено в повідомленні.

При цьому на Сл Плай температура повітря досягає - 10,3 градусів, вітер північний, швидкість 5-8 м/с.

"Є хмарність. Висота снігового покриву становить 19-42 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений", - інформує Укргідрометцентр.

Крім того, на снеголавинном посаді Драгобрат температура повітря становить - 11,7 градусів, а висота сніжного покриву - 21 див.

Як повідомляли Українські Новини, у Карпатах почався сезон сходження лавин.