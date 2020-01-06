підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 січня 2020, понеділок, 17:03 14
Суспільство 2020-01-06T17:06:57+02:00
Українські Новини
Карпати засипало майже метровим шаром снігу

Карпати засипало майже метровим шаром снігу

Таня Войтюк
Драгобрат, Гори, Сніг, Лавина, Погода, Укргідрометцентр
Сніг у горах. Фото: Facebook/@lavyny.official
Сніг у горах. Фото: Facebook/@lavyny.official

Рятувальники не дарма попереджають про високу небезпеку сходу лавин, адже згідно з даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня в Карпатах висота снігового покриву подекуди сягає 61 см.

Про це повідомляє відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на сторінці Facebook .

Зокрема, на Сл Пожижевська висота снігового покриву становить 10-61 див.

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на Сл Пожижевська: температура повітря: - 10,8 градусів, вітер: вітер, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 10-61 см, сніг хуртовинну, стабільний", - зазначено в повідомленні.

При цьому на Сл Плай температура повітря досягає - 10,3 градусів, вітер північний, швидкість 5-8 м/с.

"Є хмарність. Висота снігового покриву становить 19-42 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений", - інформує Укргідрометцентр.

Крім того, на снеголавинном посаді Драгобрат температура повітря становить - 11,7 градусів, а висота сніжного покриву - 21 див.

Як повідомляли Українські Новини, у Карпатах почався сезон сходження лавин.

Більше новин про: Драгобрат Гори Сніг Лавина Погода Укргідрометцентр

Новини
У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році 18:56
Завтра у Києві обмежать рух транспорту і закриють станції метро 18:41
Вибиті зуби і проблеми з серцем: в Мінветеранів розповіли про стан звільнених військових 18:30
Карпати засипало майже метровим шаром снігу 17:03
Міжнародні профспілки засудили українську владу і новий Трудовий кодекс 16:43
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро 12:54
Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували 16:57
Екс-нардеп Лапін отримав близько 0,5 млн гривень від військового комісаріату 12:38
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений 08:00
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
Посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН 11:20
Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні 15:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok