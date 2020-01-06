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06 січня 2020, понеділок, 14:26 11
Зовнішня політика 2020-01-06T18:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський запропонував оманцям відвідати Україну і взяти участь в українській приватизації

Зеленський запропонував оманцям відвідати Україну і взяти участь в українській приватизації

Елизавета Кесельман
Оман, Візит Зеленського, Партнерство
Зеленський і Юсуф бін Аляві бін Абдалла. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Зеленський і Юсуф бін Аляві бін Абдалла. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту в Оман, обговорив співпрацю України і Омана в інвестиційній та торгово-экономическихсферах з виконавчим Президентом генерального Державного резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Про це йдеться в повідомленні прес-служби офісу Президента.

Згідно з повідомленням, Оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співробітництва в інвестиційній сфері і прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямками співробітництва.

Зеленський також розповів про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс президента опублікував фото Зеленського з міністром закордонних справ Оману. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів, враховуючи успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману.

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