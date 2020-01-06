Українці просять владу заборонити продаж петард в Україні

Невід'ємною традицією святкування Нового року є запуск петардов і салютів, який з року в рік приносить посмішки і захват в очах своїх глядачів. Проте кожен знає, що феєрверки також приносять досить багато небезпечних ситуацій і жалюгідних наслідків. Українці вважають такі іграшки справжньою зброєю, що тільки калічить народ. Про це йдеться в повідомленні Електронну книгу скарг України.

"Необхідно припинити використання петард, так як ця піротехніка створює особливу небезпеку для життя та здоров'я оточуючих. На відміну від феєрверків, петарди є наслідуванням військових вибухових засобів і не можуть бути застосовані в мирний час, адже від цього морально страждають біженці зі сходу. Вибухи петард часто призводять до серйозних тілесних ушкоджень у людей і тварин. Саме тому варто зупинити підрив петард, тому що це - зброя, яка калічить народ. "- йдеться в повідомленні відомства.

Раніше в Житомирській області з-за феєрверків у реанімацію потрапив 1 людина. В реанімаційне відділення обласної лікарні потрапив чоловік з опіками обличчя, переломами черепа і кістки правого ока.

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