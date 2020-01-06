Поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята

Поліція Києва вирішила посилити заходи безпеки на різдвяні свята.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Працівники структурних підрозділів київської поліції і військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу для забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення святкових заходів на території столиці", - сказано в ньому.

Наголошується, що під особливою увагою правоохоронців будуть знаходитись культові споруди під час проведення різдвяних богослужінь.

Крім цього, поліцейські будуть стежити за правопорядком у центрі столиці, де на Різдво заплановано проведення святкових розважальних заходів.

Поліція закликає киян і гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок і сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов'язків щодо забезпечення громадської безпеки і порядку.

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