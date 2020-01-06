підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 січня 2020, понеділок, 13:01 7
Силові структури 2020-01-06T15:00:02+02:00
Українські Новини
Поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята

Поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята

Анна Рудык
Поліція Києва, Різдвяні свята
Поліція. Фото: Pixabay
Поліція. Фото: Pixabay

Поліція Києва вирішила посилити заходи безпеки на різдвяні свята.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Працівники структурних підрозділів київської поліції і військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу для забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення святкових заходів на території столиці", - сказано в ньому.

Наголошується, що під особливою увагою правоохоронців будуть знаходитись культові споруди під час проведення різдвяних богослужінь.

Крім цього, поліцейські будуть стежити за правопорядком у центрі столиці, де на Різдво заплановано проведення святкових розважальних заходів.

Поліція закликає киян і гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок і сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов'язків щодо забезпечення громадської безпеки і порядку.

Раніше Українські Новини писали, куди піти на різдвяні вихідні в Києві: програма заходів.

Також Українські Новини писали про те, як буде працювати транспорт на Різдво.

Більше новин про: Поліція Києва Різдвяні свята

Новини
Рятувальники попереджає про високу небезпеку сходження лавин 14:48
Меркель на вихідних приїде в Росію на запрошення Путіна 13:26
Поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята 13:01
У МЗС розповіли, скільки українських політв'язнів залишається в РФ 12:36
Офіс генпрокурора розслідує вбивство чоловіка в Каховці 11:46
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро 12:54
Олексій Кучер повернув Харківській області майно Курченка, - ЗМІ 18:53
Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень, - ЗМІ 15:15
Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча "ОЕ" назвав це "комерційною діяльністю" 16:20
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень, - ЗМІ 15:15
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений 08:00
Готель в Омані, де відпочиває Зеленський. Фото: Tripadviser
Оприлюднені фото номерів п'ятизіркового готелю в Омані, в якому відпочиває Зеленський 20:11
Посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН 11:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok