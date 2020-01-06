Поліція посилила заходи безпеки в Києві на різдвяні свята

Поліція Києва вирішила посилити заходи безпеки на різдвяні свята. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини. "Працівники структурних підрозділів київської поліції і військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу для забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення святкових заходів на території столиці", - сказано в ньому. Наголошується, що під особливою увагою правоохоронців будуть знаходитись культові споруди під час проведення різдвяних богослужінь. Крім цього, поліцейські будуть стежити за правопорядком у центрі столиці, де на Різдво заплановано проведення святкових розважальних заходів. Поліція закликає киян і гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок і сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов'язків щодо забезпечення громадської безпеки і порядку. Раніше Українські Новини писали, куди піти на різдвяні вихідні в Києві: програма заходів. Також Українські Новини писали про те, як буде працювати транспорт на Різдво.