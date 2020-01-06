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06 січня 2020, понеділок, 12:11 19
Життя 2020-01-06T12:21:28+02:00
Українські Новини
Найкращі привітання з Святвечором і Різдвом-2020 у віршах

Найкращі привітання з Святвечором і Різдвом-2020 у віршах

Анна Рудык
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Різдво. Фото: 3idei.ru
Різдво. Фото: 3idei.ru

Сьогодні, 6 січня, православні християни відзначають Святвечір, який передує Різдву. Закінчивши всі традиційні приготування до його зустрічі, не менш важливо привітати з прийдешнім святом і близьких. Українські Новини зібрали кращі поздоровлення з Святвечором і Різдвом-2020 у віршах.

***

Накануне Рождества

Мы сочельник отмечаем,

Счастья, радости, добра

Близким всем своим желаем!

Пусть сбываются мечты,

В жизни будет пусть все гладко,

Будет больше пусть любви,

Чтоб жилось вам очень сладко!

***

В Святой сочельник пожелаю,

Удачи, радости, добра,

Чтоб в твоем доме поселилась,

Гармония и теплота!

 

Чтоб зло к тебе не приходило,

И беды прочь скорей ушли,

Желаю волшебства и счастья,

Чтоб были радостными дни!

***

Нет таинственнее ночи, чем сочельник Рождества,

Я желаю благодати, чтоб на всю семью сошла.

Чтобы были все здоровы, детки добрыми росли,

В душах ваших веры правой и большой-большой любви.

***

В Сочельник под рождественской звездой

Ты загадай заветное желанье,

Чтоб добрый ангел был всегда с тобой,

И стороной прошли переживанья.

 

В ночное небо с просьбой посмотри,

Тепло зажги свечу перед иконой,

Пошире счастью двери распахни,

И в праздник жди чудес, завороженно!

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

 

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

в світлі Вифлиємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залише слід

будьте дужі, щирі і багаті

щастя вам і довгих многогих літ!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

Також Українські Новини писали про те, куди можна піти в Києві на різдвяні вихідні.

Раніше також повідомлялося, як обрати подарунок дитині на Різдво.

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