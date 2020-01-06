Найкращі привітання з Святвечором і Різдвом-2020 у віршах

Сьогодні, 6 січня, православні християни відзначають Святвечір, який передує Різдву. Закінчивши всі традиційні приготування до його зустрічі, не менш важливо привітати з прийдешнім святом і близьких. Українські Новини зібрали кращі поздоровлення з Святвечором і Різдвом-2020 у віршах. *** Накануне Рождества Мы сочельник отмечаем, Счастья, радости, добра Близким всем своим желаем! Пусть сбываются мечты, В жизни будет пусть все гладко, Будет больше пусть любви, Чтоб жилось вам очень сладко! *** В Святой сочельник пожелаю, Удачи, радости, добра, Чтоб в твоем доме поселилась, Гармония и теплота! Чтоб зло к тебе не приходило, И беды прочь скорей ушли, Желаю волшебства и счастья, Чтоб были радостными дни! *** Нет таинственнее ночи, чем сочельник Рождества, Я желаю благодати, чтоб на всю семью сошла. Чтобы были все здоровы, детки добрыми росли, В душах ваших веры правой и большой-большой любви. *** В Сочельник под рождественской звездой Ты загадай заветное желанье, Чтоб добрый ангел был всегда с тобой, И стороной прошли переживанья. В ночное небо с просьбой посмотри, Тепло зажги свечу перед иконой, Пошире счастью двери распахни, И в праздник жди чудес, завороженно! *** Пусть Рождество войдет в ваш дом, С собой неся всё то, что свято! Пусть будут смех и радость в нём, От счастья и душа богата! Пускай уютом дышит дом, Пусть ангел вас оберегает! Мы поздравляем с Рождеством И только лучшего желаем! *** Відчиняйте двері ясенові, бо Різдво ступає на поріг знак добра, господньої любові в світлі Вифлиємської зорі! Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залише слід будьте дужі, щирі і багаті щастя вам і довгих многогих літ! *** Сядемо до столу всі на Святий вечір. Сяйво загориться в кожному вікні. І на Україні, і в краю далекім, Там, де б’ється серце нашої рідні. Та заколядуєм, славлячи Христа! Смачної куті вам! Веселого Різдва! *** Хай Різдво у вишиванці, Розбудить Вас щасливо вранці! І принесе у Вашу хату, Радість й усмішок багато. Розбудить приспані надії, Достатком й щастям Вас зігріє, Зігріє сонцем і любов'ю Та подарує Вам здоров'я. *** Куті смачної, Коляди гучної, Щасливого Різдва І на весь Рік добра! *** Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом, зігріє вам серце Різдвяним теплом. Хай радість, кохання наповнять ваш дім, оселяться щастя та спокій у нім! Христос ся рождає! Славімо його! Також Українські Новини писали про те, куди можна піти в Києві на різдвяні вихідні. Раніше також повідомлялося, як обрати подарунок дитині на Різдво.