Під Черкасами п'яний водій збив двох дітей, один з них помер

Вчора ввечері, 5 січня, в Черкаській області сталася смертельна аварія, в якій загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що в Корсунь-Шевченківському районі області п'яний водій збив двох малолітніх дітей, один з них загинув.

Інша дитина постраждала, зараз вона перебуває в лікарні. Відзначається, що поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного у скоєнні ДТП.

"Відкрито Кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В даний час водій, який скоїв цю ДТП, затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, легковушка зіткнулася з вантажівкою під Черкасами, двоє чоловіків загинули.

Також раніше в Черкаській області зіткнулися легковик та автобус: загинули три пасажири Daewoo.