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  • Під Черкасами п'яний водій збив двох дітей, один з них помер
06 січня 2020, понеділок, 10:56 20
Події 2020-01-06T11:09:59+02:00
Українські Новини
Під Черкасами п'яний водій збив двох дітей, один з них помер

Під Черкасами п'яний водій збив двох дітей, один з них помер

Анна Рудык
ДТП, смертельна ДТП, ДТП в Черкаській області
ДТП у Черкаській області. Фото: поліція
ДТП у Черкаській області. Фото: поліція

Вчора ввечері, 5 січня, в Черкаській області сталася смертельна аварія, в якій загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що в Корсунь-Шевченківському районі області п'яний водій збив двох малолітніх дітей, один з них загинув.

Інша дитина постраждала, зараз вона перебуває в лікарні. Відзначається, що поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного у скоєнні ДТП.

ідкрито Кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В даний час водій, який скоїв цю ДТП, затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, легковушка зіткнулася з вантажівкою під Черкасами, двоє чоловіків загинули.

Також раніше в Черкаській області зіткнулися легковик та автобус: загинули три пасажири Daewoo.

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