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03 ноября 2019, воскресенье, 10:45 66
Происшествия 2019-11-03T10:46:32+02:00
Українські Новини
Легковушка столкнулась с грузовиком под Черкассами, двое мужчин погибли

Легковушка столкнулась с грузовиком под Черкассами, двое мужчин погибли

Легковая машина, ДТП с грузовиком, погибшие в ДТП, ДТП в Черкасской области
ДТП в Черкасской области. Фото: Патрульная полиция Черкасской области/Facebook
ДТП в Черкасской области. Фото: Патрульная полиция Черкасской области/Facebook

В субботу вечером, 2 ноября, в дорожно-транспортном происшествии возле села Благодатного Золотоношского района Черкасской области погибли двое мужчин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Черкасской области на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Согласно ему, автомобиль ВАЗ-2111 въехал в грузовик. По предварительной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости движения и дистанции и, как следствие - столкнулся с грузовиком DAF.

На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели. Погибшие - 50 и 40-летние жители Черкасс. Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулирования дорожного движения.

Детали аварии установит следствие.

ДТП в Черкасской области. Фото: Патрульная полиция Черкасской области/FacebookДТП в Черкасской области. Фото: Патрульная полиция Черкасской области/Facebook

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