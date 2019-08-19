В Черкасской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три пассажира Daewoo

Сегодня, 19 августа, в Черкасской области произошла серьезная авария с участием автомобиля Daewoo Lanos и рейсового автобуса "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы". В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Daewoo Lanos. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nТак, сообщается, что авария произошла на выезде из поселка Чернобай. Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.\r\n\r\nОдин пассажир автомобиля и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.\r\nПо данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.\r\nДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция\r\nКак сообщали Українські Новини, такси Uklon влетело в столб на шоссе под Киевом, погибла пассажирка.\r\nРанее под Черкассами военный грузовик с боеприпасами попал в ДТП.