В Черкасской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три пассажира Daewoo

Сегодня, 19 августа, в Черкасской области произошла серьезная авария с участием автомобиля Daewoo Lanos и рейсового автобуса "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы". В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Daewoo Lanos. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что авария произошла на выезде из поселка Чернобай. Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.

Один пассажир автомобиля и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

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