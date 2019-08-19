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19 августа 2019, понедельник, 14:27 21
Происшествия 2019-08-19T14:27:52+03:00
Українські Новини
В Черкасской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три пассажира Daewoo

В Черкасской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три пассажира Daewoo

ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция
ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

Сегодня, 19 августа, в Черкасской области произошла серьезная авария с участием автомобиля Daewoo Lanos и рейсового автобуса "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы". В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Daewoo Lanos. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что авария произошла на выезде из поселка Чернобай. Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.

Один пассажир автомобиля и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Черкасской области. Фото: НацполицияДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українські Новини, такси Uklon влетело в столб на шоссе под Киевом, погибла пассажирка.

Ранее под Черкассами военный грузовик с боеприпасами попал в ДТП.

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