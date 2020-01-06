Microsoft припинить підтримку Windows 7: які труднощі чекають на користувачів

Компанія Microsoft, на яку раніше подали в суд, припинить підтримку операційної системи Windows 7. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії. Так, повідомляється, що Microsoft припинить підтримку Windows 7 14 січня 2020 року. Після цього користувачі не зможуть звернутися в технічну підтримку, оновлювати, а, отже, стануть піддаватися підвищеній загрозі атаки вірусів. У компанії підкреслили, що цю новину, ймовірно, в світі сприймуть непросто, але всі зміни на краще. Також в Microsoft нагадали, що операційна система Windows 7 була розроблена більше десяти років тому і вже не може відповідати сучасним вимогам безпеки. "Зміни не завжди даються легко, так що будемо ради допомогти вам порадою", - додали в компанії. Користувачам Windows 7 порадили оновити пристрої до Windows 10. При розробці Windows 10 проблем кібербезпеки приділялася особлива увага, тому система повинна ефективно захищати від ускладнених кіберзагроз. Як повідомляли Українські Новини, Microsoft офіційно попрощалася з Windows 8. Раніше Microsoft Японії зробив п'ятницю для співробітників виходным днем: продуктивність помітно зросла