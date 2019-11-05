Microsoft Японии сделал пятницу для сотрудников выходным днем: продуктивность заметно выросла

Четырехдневная рабочая неделя повышает производительность компании - к такому выводу пришли в японском филиале корпорации Microsoft, когда позволили сотрудникам в течение месяца не работать по пятницам. Об этом сообщает "BBC Украина".



В заявлении компании Microsoft Japan говорится, что каждую пятницу она закрывала свои офисы в рамках акции Work-Life Choice Challenge Summer 2019. При этом постоянным работникам эти выходные оплачивали.



Эксперимент касался 90% работников компании. Им запретили проводить совещания продолжительностью более 30 минут, рекомендовали решать все рабочие вопросы через мессенджер, а не с помощью личных встреч. В результате производительность, то есть количество продаж на одного работника выросла почти на 40%.



"Работайте недолго, хорошо отдыхайте и хорошо учитесь. Человеку нужно среду, которая позволяет почувствовать свое предназначение в жизни и достигать лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению таких же результатов, когда в них на 20% свободного времени", - сказал президент японского Microsoft Такуя Хирано.



В компании говорят, что планируют повторить эксперимент уже ближайшей зимой. Дополнительного отпуска работникам в этот раз не будут давать: их будут мотивировать не брать дополнительные выходные и "отдыхать разумно", говорится в заявлении.



Напомним, ранее в Давосе призвали компании массово переходить на 4-дневную рабочую неделю.