Серіал "Чорнобиль" став одним з переможців "Золотого глобуса"

В Беверлі-Хіллз (США) на 77-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" Голлівудської асоціації іноземної преси серіал "Чорнобиль", який раніше забрав три статуетки "Еммі", був визнаний найкращим міні-серіалом. Про це повідомляє Globe Awards.

Так, повідомляється, що фільм "Паразити" південнокорейського режисера Пона Джун Хо став переможцем у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

А серіал "Спадкоємці" режисера Марка Майлода отримав американську кінопремію "Золотий глобус" в номінації "Найкращий драматичний телесеріал".

Також в номінації "Найкращий драматичний фільм" перемогу здобув фільм "1917" британського режисера Сема Мендеса

Комедійно-драматичний фільм "Одного разу в...Голлівуді" американського кінорежисера Квентіна Тарантіно переміг у номінації "Найкраща комедія або мюзикл".

Найкращим комедійним серіалом названа британська трагікомедія "Погань" Гаррі Бредбіра.

П'ятисерійний британо-американський серіал "Чорнобиль" режисера Йохана Рената визнаний найкращим міні-серіалом.

У номінації "Найкраща жіноча роль" перемогла Рене Зеллвегер, яка зіграла Джуді Гарленд у байопіку "Джуді".

Хоакін Фенікс був визнаний найкращим драматичним актором за роль у фільмі "Джокер" режисера Тодда Філліпса.

Голлівудська асоціація іноземної преси є засновником премії "Золотий глобус". Ця нагорода вручається за кращі досягнення в кіно і телебаченні.

Як повідомляли Українські Новини, на "Еммі" 2018 року "Гра престолів" отримала статуетки за найкращий драматичний серіал.

Тим часом оприлюднено рейтинг найкращих серіалів 2019 року за версією BBC Culture.