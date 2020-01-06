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06 січня 2020, понеділок, 08:50 9
Австралія 2020-01-06T08:59:33+02:00
Українські Новини
Смертельні пожежі в Австралії "забарвили" небо червоним

Смертельні пожежі в Австралії "забарвили" небо червоним

Анна Рудык
пожежі в Австралії, Лісові пожежі, Пожежі

Вчора, 5 січня, в Австралії через масштабні пожежі почервоніло небо у південно-східних регіонах країни. Про це повідомляє CNN.

Так, повідомляється, що червоне небо зафіксували в штаті Новий Південний Уельс, Памбуле.

Над містом Едемом небо також набулло криваво-червоного відтінку. За порадою поліції, сотні місцевих жителів шукали притулок на пляжі.

Наголошується, що в цьому районі було зруйновано багато будинків. Чиновники побоюються, що стихійне лихо призведе до масової загибелі людей.

Також у Новозеландському Окленді через австралійські пожежі небо вдень пожовтіло.

Як повідомляє The Daily mail, експерти попереджають, що безпрецедентні лісові пожежі, через які руйнується інфраструктура Австралії і гинуть десятки людей і сотні мільйонів тварин, триватимуть принаймні до березня.

"Виходячи з найбільш оптимістичних прогнозів, ми б сказали, що пожежі будуть тривати, принаймні, ще вісім тижнів", - заявив журналістам у суботу керуючий з надзвичайних ситуацій з Управління пожежної охорони в Східному Гиппсленде Енді Гиллхэм.

За даними Національної служби пожежної охорони штату Новий Південний Уельс, в штаті вирує 146 пожеж, з яких 65 не припиняються. У неділю близько 2 тис. 700 пожежників були відправлені на боротьбу з полум'ям.

Як повідомляли Українські Новини, смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі і знищують будинки.

Також сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.

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