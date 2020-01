Смертельні пожежі в Австралії "забарвили" небо червоним

Так, повідомляється, що червоне небо зафіксували в штаті Новий Південний Уельс, Памбуле.

Над містом Едемом небо також набулло криваво-червоного відтінку. За порадою поліції, сотні місцевих жителів шукали притулок на пляжі.

Наголошується, що в цьому районі було зруйновано багато будинків. Чиновники побоюються, що стихійне лихо призведе до масової загибелі людей.

Також у Новозеландському Окленді через австралійські пожежі небо вдень пожовтіло.

Як повідомляє The Daily mail, експерти попереджають, що безпрецедентні лісові пожежі, через які руйнується інфраструктура Австралії і гинуть десятки людей і сотні мільйонів тварин, триватимуть принаймні до березня.

"Виходячи з найбільш оптимістичних прогнозів, ми б сказали, що пожежі будуть тривати, принаймні, ще вісім тижнів", - заявив журналістам у суботу керуючий з надзвичайних ситуацій з Управління пожежної охорони в Східному Гиппсленде Енді Гиллхэм.

Three fires have combined to form a single blaze bigger than Manhattan, as Australian firefighters battle what has been predicted to be the most catastrophic day yet in an already devastating bushfire season. https://t.co/VWovRgeYmm pic.twitter.com/Ps5bju2pWK