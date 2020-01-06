На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений

Вчора, 5 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Загинули два захисника України, а ще один отримав тяжкі поранення.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, один обстріл з снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 5 січня, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Крім цього, в районі населеного пункту Хутір Вольний, в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Як повідомляли Українські Новини, у новорічну ніч бойовики спалили будинок.

Також на Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої.