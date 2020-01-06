підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 січня 2020, понеділок, 08:00 23
Силові структури 2020-01-06T10:00:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений

На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений

Анна Рудык
війна на Донбасі, Ситуація в зоні ООС, смерть військового, поранений український військовий
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 5 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Загинули два захисника України, а ще один отримав тяжкі поранення.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, один обстріл з снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 5 січня, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Крім цього, в районі населеного пункту Хутір Вольний, в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Як повідомляли Українські Новини, у новорічну ніч бойовики спалили будинок.

Також на Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої.

Більше новин про: війна на Донбасі Ситуація в зоні ООС смерть військового поранений український військовий

Новини
Смертельні пожежі в Австралії "забарвили" небо червоним 08:50
ЗМІ розповіли, скільки коштував відпочинок Зеленського в Буковелі 08:25
На Донбасі загинули два українських військових, ще один тяжко поранений 08:00
Авто застрягли в снігу. Фото: Букінфо
У Чернівецькій області у снігових заметах застрягли понад 15 автомобілів 23:39
Єпіфаній. Скріншот відео Радіо Свобода
Епіфаній розповів, коли можуть перенести святкування Різдва 22:24
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
Михайло Поплавський та Олег Винник назвали дату виходу "Української пісні року" 09:52
У Києві виступить відомий російський опозиціонер 13:26
У столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро 12:54
Олексій Кучер повернув Харківській області майно Курченка, - ЗМІ 18:53
більше новин
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень, - ЗМІ 15:15
Рябошапка звільнив Чумака з посади головного військового прокурора 12:28
Чотири області України відкрили сніголавинний сезон 11:11
Посольство Польщі розкритикувало слова речниці МЗС про діячів ОУН 11:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok