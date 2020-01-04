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04 января 2020, суббота, 10:18 108
Силовые структуры 2020-01-04T10:31:05+02:00
Українські Новини
Стреляли между собой: в новогоднюю ночь боевики сожгли дом

Стреляли между собой: в новогоднюю ночь боевики сожгли дом

Анна Рудык
Боевики, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Боевики сожгли дом. Скриншот: штаб ООС
Боевики сожгли дом. Скриншот: штаб ООС

В зоне проведения операции Объедиденных сил на Донбассе боевики сожгли жилой дом на оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, сообщается, что боевики сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка.

"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео отмечается, что "в новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли почему-то между собой, были слышны взрывы гранат".

По словам одного из военных, пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.

Кроме того, сообщается о столкновении между местными участниками НЗФ и российскими наемниками с использованием стрелкового оружия в Староласпе в ночь на субботу.

Как сообщали Українські Новини, штаб ООС назвал потери боевиков за год.

Также с 1 по 15 декабря 22 боевика были убиты и 22 ранены в результате боевых действий в зоне ООС.

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