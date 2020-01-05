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05 січня 2020, неділя, 22:24 15
Суспільство 2020-01-05T23:21:09+02:00
Українські Новини
Епіфаній розповів, коли можуть перенести святкування Різдва

Епіфаній розповів, коли можуть перенести святкування Різдва

Ярина Вацяк
ПЦУ, Релігія, Митрополит Київський Епіфаній, Різдво

Предстоятель Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній виступає за реформу церковного календаря, але поки вважає це несвоєчасним.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Сводоба", передають Українські Новини.

"Потрібно міняти всю календарну систему. Церква не проти, але це зараз несвоєчасно. Потрібно провести велику просвітницьку роботу", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що зараз ведуться дискусії щодо реформи церковного календаря, але вважає це питання досить складним, оскільки український народ ще не готовий до календарної реформи, і він зараз може розділити Україну.

Водночас, за його словами, приблизно половина єпархій ПЦУ не проти перенесення церковних свят.

Епіфаній вважає, що реформу церковного календаря можна буде легше провести, коли буде повністю об'єднана українська православна церква.

Він зазначив, що ПЦУ святкує Різдво 25 грудня за юліанським календарем (за григоріанським календарем 7 січня).

Епіфаній вважає логічним перейти на святкування Різдва за григоріанським календарем 25 грудня, тоді віряни будуть святкувати Новий рік після Різдва, не порушуючи піст.

Він вважає, що в майбутньому питання реформи церковного календаря буде вирішено позитивно.

Як повідомляли Українські Новини, 64% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Раніше Епіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня.

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