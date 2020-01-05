Майже півтисячі нелегальних заправок закрили в Україні

В Україні ліквідували 439 нелегальних АЗС в рамках боротьби з незаконним обігом пального. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Facebook в неділю, 5 січня.

До роботи з усунення нелегальних АЗС залучено керівництво всіх обласних державних адміністрацій, розповів прем'єр.

"Всього за три тижні роботи СБУ, ГФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, у тому числі 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 - демонтовано і заарештовані 275,4 тонн пального", - зазначив Гончарук.

Як повідомляли українські Новини, Гончарук доручив правоохоронцям закрити нелегальні АЗС до 9 січня.

Також стало відомо, що багато українських автозаправки простоюють без палива. А в АМКУ заявляли, що закупівельні ціни на бензин і дизпаливо впали на 20%, а на заправках - тільки на 5%.