підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
05 січня 2020, неділя, 17:34 17
Суспільство 2020-01-05T19:45:02+02:00
Українські Новини
У центрі Києва 7 січня перекриють кілька вулиць: тролейбуси змінять маршрут

У центрі Києва 7 січня перекриють кілька вулиць: тролейбуси змінять маршрут

Ольга Фандорина
центр Києва, перекриття руху

Київська міська державна адміністрація вирішила заборонити рух транспорту на частині вулиці Володимирської і Володимирського проїзду з 12:00 до 17:00 7 січня.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769, передають Українські Новини.

Згідно з ним, проїзд транспортних засобів Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського) буде заборонено з 12:00 до 17:00 7 січня.

На час проведення святкових заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде змінено.

зокрема, тролейбус №16 буде курсувати з Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська".

Тролейбус №16 курсуватиме від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, тролейбус №18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Також в КМДА нагадують, що 7 січня в разі необхідності можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота".

В цей час усі ескалатори будуть працювати на підйом, щоб уникнути тисняви на платформі.

Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід до станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" та "Майдан Незалежності".

Як повідомляли Українські Новини, у столиці на Різдво обмежать рух транспорту і закриють станції метро.

Раніше Українські Новини писали, куди піти на різдвяні вихідні в Києві.

Більше новин про: центр Києва перекриття руху

Новини
Майже півтисячі нелегальних заправок закрили в Україні 18:51
В Україні запустять єдиний туристичний портал 18:18
У центрі Києва 7 січня перекриють кілька вулиць: тролейбуси змінять маршрут 17:34
Виступ Ірини Хакамади в Києві скасували 16:57
Зеленський прибув в Оман для зустрічей з владою на найвищому рівні 16:07
більше новин
Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа
Рятувальники масово діставали з колодязів собак, які ховалися через новорічні феєрверки 08:51
Новорічне диво: скільки немовлят народилося у Києві у святкову ніч 08:26
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
Михайло Поплавський та Олег Винник назвали дату виходу "Української пісні року" 09:52
У Києві виступить відомий російський опозиціонер 13:26
більше новин
Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа
Рятувальники масово діставали з колодязів собак, які ховалися через новорічні феєрверки 08:51
Зеленський в Омані. Фото:
Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані, - ЗМІ 13:16
Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень, - ЗМІ 15:15
Рябошапка звільнив Чумака з посади головного військового прокурора 12:28
Чотири області України відкрили сніголавинний сезон 11:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok