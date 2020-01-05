У центрі Києва 7 січня перекриють кілька вулиць: тролейбуси змінять маршрут

Київська міська державна адміністрація вирішила заборонити рух транспорту на частині вулиці Володимирської і Володимирського проїзду з 12:00 до 17:00 7 січня.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769, передають Українські Новини.

Згідно з ним, проїзд транспортних засобів Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського) буде заборонено з 12:00 до 17:00 7 січня.

На час проведення святкових заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде змінено.

зокрема, тролейбус №16 буде курсувати з Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська".

Тролейбус №16 курсуватиме від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, тролейбус №18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Також в КМДА нагадують, що 7 січня в разі необхідності можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота".

В цей час усі ескалатори будуть працювати на підйом, щоб уникнути тисняви на платформі.

Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід до станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" та "Майдан Незалежності".

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