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05 січня 2020, неділя, 12:23 8
Економіка 2020-01-05T12:23:01+02:00
Українські Новини
Росія розраховується за транзит газу в повному обсязі, - директор "Оператор ГТС України"

Росія розраховується за транзит газу в повному обсязі, - директор "Оператор ГТС України"

Валерия Драгомирова
Сергій Макогон, ГТС України, Транзит газу через Україну
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Директор державного підприємства ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон заявляє, що Росія розраховується за транзит природного газу в повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Так як надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що, незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн куб. м в добу, оператор ГТС отримує оплату у повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу", - повідомив Макогон.

За його словами, послуги транзиту російського газу виявляються за принципом передоплати.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.

2 січня "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортував до Європи перші обсяги газу за новим транзитним контрактом з "Газпромом".

Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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