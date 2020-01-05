Росія розраховується за транзит газу в повному обсязі, - директор "Оператор ГТС України"

Директор державного підприємства ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон заявляє, що Росія розраховується за транзит природного газу в повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Так як надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що, незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн куб. м в добу, оператор ГТС отримує оплату у повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу", - повідомив Макогон.



За його словами, послуги транзиту російського газу виявляються за принципом передоплати.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.



2 січня "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортував до Європи перші обсяги газу за новим транзитним контрактом з "Газпромом".



Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.