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05 січня 2020, неділя, 11:58 6
Австралія 2020-01-05T12:00:04+02:00
Українські Новини
Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі і знищують будинки

Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі і знищують будинки

Валерия Драгомирова
пожежа, смертельна пожежа, Австралія

Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі. На цьому тижні пожежі знищили 381 будинків в Новому Південному Уельсі та 43 - у Вікторії, щонайменше 17 осіб пропали безвісти. Про це повідомляє "BBC Україна".

Місцева влада оголосила тижневий надзвичайний стан, починаючи з минулої п'ятниці. Надзвичайний стан дозволить місцевій владі провести примусову евакуацію і перекрити дороги штату.


"Ми повинні зберегти життя і майно наших громадян", - заявила в четвер прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджиклян.

Крім того, рятувальники наказали туристам терміново покинути узбережжя Нового Південного Уельсу до суботи.

На жаль, людських жертв уникнути не вдалося: двох людей знайшли мертвими в окремих машинах в середу вранці; загинули батько та син, які залишилися, щоб захистити свій будинок і сільськогосподарське обладнання; загинув 28-річний пожежний-волонтер - вітер перевернув його пожежну машину.

Зоопарк Mogo врятував усіх своїх тварин: мавп, панд і навіть тигра, розмістивши їх у будинку одного із співробітників.

Уряд Австралії критикують за кліматичну політику, оскільки країна часто стикається з руйнівними лісовими пожежами.

Австралія є одним з найбільших у світі джерел викидів парникових газів на душу населення.



Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.

Крім того, в Австралії через пожежі почервоніло небо.

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