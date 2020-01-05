Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі і знищують будинки

Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі. На цьому тижні пожежі знищили 381 будинків в Новому Південному Уельсі та 43 - у Вікторії, щонайменше 17 осіб пропали безвісти. Про це повідомляє "BBC Україна".

Місцева влада оголосила тижневий надзвичайний стан, починаючи з минулої п'ятниці. Надзвичайний стан дозволить місцевій владі провести примусову евакуацію і перекрити дороги штату.



"Ми повинні зберегти життя і майно наших громадян", - заявила в четвер прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджиклян.



Крім того, рятувальники наказали туристам терміново покинути узбережжя Нового Південного Уельсу до суботи.



На жаль, людських жертв уникнути не вдалося: двох людей знайшли мертвими в окремих машинах в середу вранці; загинули батько та син, які залишилися, щоб захистити свій будинок і сільськогосподарське обладнання; загинув 28-річний пожежний-волонтер - вітер перевернув його пожежну машину.



Зоопарк Mogo врятував усіх своїх тварин: мавп, панд і навіть тигра, розмістивши їх у будинку одного із співробітників.



Уряд Австралії критикують за кліматичну політику, оскільки країна часто стикається з руйнівними лісовими пожежами.



Австралія є одним з найбільших у світі джерел викидів парникових газів на душу населення.







Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.



Крім того, в Австралії через пожежі почервоніло небо.