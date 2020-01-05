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05 січня 2020, неділя, 10:53 23
Європа 2020-01-05T10:54:21+02:00
Українські Новини
В Італії п'яний водій в'їхав у групу туристів, загинули шість осіб

В Італії п'яний водій в'їхав у групу туристів, загинули шість осіб

Валерия Драгомирова
Лугато, Загиблі, ДТП, Італія
ДТП. Фото: Twitter/LFV Südtirol
ДТП. Фото: Twitter/LFV Südtirol

5 січня на півночі Італії в южнотирольському Лутаго автомобіль в'їхав в групу туристів. Про це повідомляє "DW" з посиланням на агентство dpa.

Так, повідомляється, що інцидент стався рано вранці, в результаті наїзду шість осіб загинули. Є повідомлення, що всі жертви - громадяни ФРН. Але поки що цю інформацію не підтвердили. 

За відомостями італійської телерадіокомпанії Rai, машина в'їхала в групу з 17 осіб. Одинадцять з них отримали поранення і доставлені в лікарні.Троє потерпілих перебувають у важкому стані. Крім того, одну з жінок санітарною авіацією доставили в університетську клініку Інсбрука.

Як передала італійська газета Open, за кермом автомобіля знаходився 28-річний місцевий житель. За попередніми даними, у нього було серйозно перевищено вміст алкоголю в крові. Чоловік перебуває у лікарні, де йому проводять необхідні аналізи.


За даними правоохоронних органів, не всі члени групи були знайомі один з одним. Крім того, не у всіх були з собою документи, що ускладнює ідентифікацію загиблих. У МЗС ФРН на прохання прокоментувати ситуацію поки не відповіли.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві сталося потрійне ДТП, є загиблі.

А у Слов'янську Peugeot наїхав на лежачого на дорозі чоловіка.

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