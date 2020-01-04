В Славянске Peugeot наехал на лежащего на дороге мужчину, пострадавший погиб

В Славянске Peugeot наехал на лежащего на дороге мужчину

В Славянске Peugeot наехал на лежащего на дороге мужчину

В Славянске Донецкой области произошла смертельная авария, под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что 50-летний житель Славянска 2 января попал под колеса автомобиля Peugeot, за рулем которого находилась женщина. От полученных травм пострадавший скончался.

На месте работали следователи областного главка полиции Донецкой и патрульные полицейские. Установлено, что в момент аварии пострадавший лежал на проезжей части.

Событие квалифицировано по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование. Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Краматорске военный погиб, врезавшись на автомобиле в маршрутку.

Также ранее в серьезном ДТП в Донецкой области погибли шесть человек.