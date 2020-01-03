В Киеве произошло тройное ДТП: есть погибшие

В Голосеевском районе в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, инцидент произошел в пятницу, 3 января, на улице Васильковская в Голосеевском районе.

Как отмечается, водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенка на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с автомобилем Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская. Вторую машину отбросило на автомобиль Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализировали пассажирку авто Hyundai.

Правоохранители задержали водителя BMW. По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Авария. Фото: Нацполиция