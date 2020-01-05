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  • Зеленський допоміг зняти заборону на в'їзд Dr. Alban і зустрівся зі співаком в Києві
05 січня 2020, неділя, 08:45 12
Політика 2020-01-05T08:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленський допоміг зняти заборону на в'їзд Dr. Alban і зустрівся зі співаком в Києві

Зеленський допоміг зняти заборону на в'їзд Dr. Alban і зустрівся зі співаком в Києві

Валерия Драгомирова
СБУ, Заборона в'їзду, Dr. Alban, Володимир Зеленський
Зеленський і Dr. Alban. Фото: Instagram/ dralbanofficial
Зеленський і Dr. Alban. Фото: Instagram/ dralbanofficial

Шведський співак Dr. Alban, якому заборонили в'їзд в Україну через виступ в Криму, розповів, що Президент Володимир Зеленський допоміг йому знову потрапити в Україну. Про зняття заборони в'їзду в Україну Dr. Alban розповів у своєму Instagram.

"Мені був заборонений в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже гарна прогулянка в Києві з президентом в натовпі", - написав співак.

 
 
 
 
 
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Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the disputed Crimea peninsula. With the presidents intervention I was able to get into Ukraine 🇺🇦 . Very good outing in Kiev with the president in the crowd.

Публикация от dralbanofficial (@dralbanofficial)

Dr. Alban - шведський музикант нігерійського походження, співає в стилі євроденс. Найбільшу популярність він здобув завдяки хіту it's My Life.


Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень.

Раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову.

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