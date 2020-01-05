Зеленський допоміг зняти заборону на в'їзд Dr. Alban і зустрівся зі співаком в Києві

Шведський співак Dr. Alban, якому заборонили в'їзд в Україну через виступ в Криму, розповів, що Президент Володимир Зеленський допоміг йому знову потрапити в Україну. Про зняття заборони в'їзду в Україну Dr. Alban розповів у своєму Instagram. "Мені був заборонений в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже гарна прогулянка в Києві з президентом в натовпі", - написав співак. Посмотреть эту публикацию в Instagram Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the disputed Crimea peninsula. With the presidents intervention I was able to get into Ukraine 🇺🇦 . Very good outing in Kiev with the president in the crowd. Публикация от dralbanofficial (@dralbanofficial) 15 Дек 2019 в 9:57 PST Dr. Alban - шведський музикант нігерійського походження, співає в стилі євроденс. Найбільшу популярність він здобув завдяки хіту it's My Life.Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив затриматися на відпочинку в "Синьогорі" майже на тиждень. Раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову.