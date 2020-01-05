Сильні опади викликали повінь в Тель-Авіві, є загиблі

Після того, як п'ятий раз за рік масштабна повінь настигає Венецію, в суботу четвертого січня в ізраїльському місті Тель-Авів випало понад 70 мм опадів за дві години. В результаті цього стався потоп. Затоплення відзначаються також у містах Холон і Рамат-Ган. Перекрито рух на багатьох вулицях, магістралях і трасах. Також наголошується, що стався збій електрики на Півдні Тель-Авіва й жителі деяких вулиць залишилися без світла. У тель-авівському районі Ха-Тіква загинуло двоє людей в затопленому ліфті, передають Вести.

Повідомляється, що через повінь двоє людей застрягли в ліфті, який затопило дощем. Бригадам пожежників і рятувальників спочатку вдалося витягнути із затопленого ліфта 35-річного чоловіка, який перебував у критичному стані і через деякий час помер в лікарні. Пізніше рятувальники виявили жінку, яка також перебувала в затопленому ліфті. Вона була знайдена в критичному стані і страждала від гострої гіпотермії. Жінка була доставлена ​​в лікарню "Іхілов" для продовження лікування, проте незабаром лікарі були змушені констатувати її смерть також.

Як повідомляє служба порятунку, ліфт застряг під землею на -1 поверсі й був залитий водою. Рятувальники зламали дах ліфта. Паралельно, водолази намагалися відкрити двері ліфта. За словами рятувальників, двоє застряглих були виявлені у стані несвідомості.

Затоплений ліфт. Фото: сайт vesty.co.il

"Коли я приїхав на місце події, то приєднався до рятувальних сил та підводників, які працювали на поверсі стоянки затопленого будинку. Чоловік, визволений з ліфта, був без свідомості, його пульс не прощупувався, він не дихав самостійно і страждав від гіпотермії у важкій формі. Ми надали йому необхідну медичну підтримку на місці і переправили до лікарні, куди він був доставлений в критичному стані ", - розповів санітар невідкладної допомоги.

"Ми намагалися відкрити двері ліфта за допомогою ломів, але не змогли. Вода проникала всередину, і незабаром вся кабіна ліфта була заповнена водою. У людей не було ніяких шансів вибратися звідти живими", - повідомив власник будинку Альфред Джадід.

Сусіди стверджують, що пройшло досить багато часу після того, як вони повідомили про інцидент в поліцію і до того, як на місце прибули рятувальники.

За словами Альфреда Джадіда, служби, які прибули на місце події, були не готові до рятувальних робіт. Хоча в поліції спростовують звинувачення власника будівлі.

Також Джадід зазначив, що технік з обслуговування ліфтів теж прибув до будівлі та намагався відкрити двері, але зізнався, що у нього немає відповідних інструментів для цього, після чого покинув будівлю.

Тим часом, люди в Тель-Авіві змушені добиратися додому вплав.

Повінь в Тель-Авіві. Скрін з видео в Instagram kan_news

Як повідомлялили Українські Новини, атмосферний фронт принесе в Україну рясні опади у вигляді мокрого снігу та сильний вітер.